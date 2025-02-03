قافلة طبية لجامعة الأزهر تقدم الخدمات لـ3260 مواطنا من أبناء الشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدمت القافلة الطبية الشاملة التى تنظمها جامعة الأزهر لمدن حلايب وشلاتين على مدار يومين، الكشف على 3260 حالة من مختلف التخصصات.

من حانبها، قالت شام على منسق القافلة، إن عيادة العظام وقعت الكشف على 240 عظام وعيادة الأطفال 329 حالة وعيادة الباطنة والجهاز الهضمى 412 حالة، وعيادة الجراحة 180 حالة، وعيادة الأنف والأذن 245 حالة، وعيادة الرمد 287 حالة وعيادة الأسنان 224 حالة وعيادة النساء والتوليد 167 حالة وعيادة الجلديه 287 حالة، وعيادة المسالك 113 حالة، وعيادة الصدر 152 حالة وعيادة النفسية والعصبية 89 حالة.

كما تم إجراء 35 عملية من العمليات الصغرى وإجراء 520 من التحاليل الطبية، وتحويل 52 حالة للمستشفيات بالإضافة إلى توزيع الأدوية التابعة للكشف الطبى بالإضافة للمرور على الحالات المحجوزة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن القافلة تم تسييرها ضمن رؤية الجامعة المتكاملة نحو خدمة المجتمع، جنبًا إلى جنبٍ مع الخدمات التعليمية والبحثية.

وأوضح صديق، أن قافلة جامعة الأزهر الشاملة تضمنت عديدًا من الخدمات؛ منها: الكشف الطبى فى نحو 18 تخصصًا، تشمل: الباطنة، والجراحة، والرمد، والأطفال، والأسنان، بجانب تخصصات أخرى عديدة

وأضاف أنه بجانب الخدمات الطبية التى تقدمها القافلة يتم توزيع مجموعة من المساعدات الغذائية والعينية فى منطقتى حلايب وأبو رماد تتضمن كراتين مواد غذائية ولحومًا طازجة وعددًا كبيرًا من الأغطية، بجانب مساعدات من الدقيق والعسل.

كما أضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة بجانب عملها نظمت العديد من الندوات التوعوية فى مجال الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى بهدف توعية المواطنين.



واكدت منسق القافلة أن اليوم الأثنين تم تقسيم القوافل الطبية إلى قرى حلايب وأبو ماد مع تقديم مساعدات لاهالى هذه المناطق مع عمل امتحانات محو الأمية وتوزيع الشهادات بالإضافة إلى الجانب التوعوى من خلال ندوات توعية ودورات اسعافات أولية وقوافل بيطرية وتحصين للثروة الحيوانية فل هذه المناطق مع توزيع 300 بطانية و300 لحاف و20طن دقيق وكمية من العسل الأسود.

وكشفت على إلى أن مستشفى الشلاتين المركزى يبدأ اليوم فى إجراء العمليات الكبرى لأبناء شلاتين وحلايب وأبو رماد.