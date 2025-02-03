غلق 5 شركات نقل ركاب لعدم وجود تراخيص خلال حملة لحى شمال الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم حى شمال مدينة الغردقة برئاسة اللواء محمد سليم، رئيس الحى، حملة مكبرة علي شركات النقل للتأكد من وجود تراخيص للعمل، والتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة.

استهدفت شركات نقل الركاب بين المحافظات، سواء الحكومية أو الخاصة، و شارك في الحملة لجنة من الإدارة المركزية للمراقبة بجهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل، وشرطة النقل والمواصلات، وقسم شرطة المرافق بالغردقة، بالإضافة إلى قسم تراخيص المحلات والإشغالات بحي شمال الغردقة.

وأسفرت الحملة عن غلق 5 شركات تعمل بدون تراخيص معتمدة من جهاز تنظيم النقل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتي هذه الحملة في ضوء سياسة وزارة النقل وتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام جميع الجهات بتراخيص التشغيل المعتمدة.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة، استمرار حملات المتابعة وعدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الحفاظ على النظام والارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.