علوم القاهرة تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول.. رابط الحصول على النتيجة

محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من اعلان نتيحة الفصل الدراسى الأول بإجمالى عدد الطلاب حوالى 6 آلاف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريس والدراسات العليا ادوا الامتحانات فى 458 مقررا دراسيا منهم مقررات متطلبات التخرج .

وأوضح الدكتور أحمد الشريف فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن نسب شرائح النجاح تضمنت النجاح فى 106 مقرر بنسبة نجاح من 75% حتى 85% وفى 61 مقرر دراسى بنسبة نجاح من 65% حتى 75% وكذلك 46 مقرر دراسى سجلت نسبة النجاح من 55% حتى 65% فيما سجلت نسبة النجاح أقل من 50% فى 17 مقرر دراسى فقط.

ولفت عميد كلية العلوم بـ جامعة القاهرة إلى أنه تم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكترونى للطلاب اذ يتمكن كل طالب من الدخول على الموقع والحصول على النتيجة باستخدام الكود الشخصى والرقم السرى.

وفيما يلى رابط كلية العلوم بجامعة القاهرة

http://www.sareg.sci.cu.edu.eg