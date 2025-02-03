طلاب إعلام الزقازيق يطلقون مبادرة "نقطة تحول" لدعم التكنولوجيا النظيفة

الشرقية حمدى عبد العظيم

أطلق طلاب قسم الإعلام، شُعبة العلاقات العامة والإعلان، بكلية الآداب جامعة الزقازيق، مشروع تخرجهم بعنوان "نُقطة تَحوَّل" تحت شعار "تعليم يُغيِّر.. استدامة تُعمِّر".

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التكنولوجيا النظيفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تُركز على التعليم الفني والتكنولوجي، الصناعة، والبيئة كركائز أساسية لمستقبل أفضل.

مشروع "نُقطة تَحوَّل ".. رؤية جديدة لتطوير التعليم والصناعة

تُسلط المُبادرة الضوء على أهمية دمج التكنولوجيا النظيفة في التعليم الفني والصناعات الحديثة، من خلال تعزيز المهارات التكنولوجية للشباب. يهدف الطلاب إلى إعداد جيل جديد قادر على قيادة الصناعات المستقبلية باستخدام حلول صديقة للبيئة مثل: " الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، وتقليل البصمة الكربونية، والإتصالات "الكهرباء".



حيث تُسلط المبادرة الضوء على نماذج مُبتكرة لتوظيف التكنولوجيا النظيفة في التعليم الفني، مع التركيز على إبراز المشاريع الشبابية والنماذج الناجحة في المدارس الصناعية التي تتبنى التكنولوجيا المستدامة. كما تهدف إلى تطوير المصانع والمدارس الفنية لتصبح أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تحفيز المؤسسات التعليمية والصناعية على اعتماد أنظمة تكنولوجية مُتقدمة تُسهم في تحسين البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أكد الطلاب المشاركون أن مشروع "نُقطة تَحوَّل" ليس مُجرد فكرة أكاديمية، بل دعوة للتغيير تبدأ من التعليم وتنتهي بصناعة مُستقبل أفضل. وأضافوا: "علينا أن نخطو خطوات جادة نحو حماية البيئة من خلال تمكين الشباب بالتكنولوجيا النظيفة وتحفيزهم على الابتكار".

ويضم فريق عمل مبادرة" نُقطة تَحوَّل" كلا من ياسمين الشناوي، شهد غريب، ريهام رافت، إيمان لاشين، احمد قوره، آلاء أحمد، فاطمه مصطفى، رقيه احمد، اميره صبحي، رحمه وائل، إسراء هشام، ندا السيد، إسراء السيد، خلود عطية، سهيله كمال، سلمي محمود، أمينة العناني، إسراء عسكوره، احمد فاروق، احمد رضا، رنا الطوخي، رشا محمود، أميره محمود، نيرة طلعت، رضوى محمد، ماهي المتولي، روان حسان، اسماء جنيدي، سهيله شاهين، مريم محمد، اميره محمد، منه الله عاشق، علياء عادل، نورين محمد.