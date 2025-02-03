اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى بالمناطق المطورة

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:18 ص
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى بالمناطق المطورة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
كتب ـ مدحت وهبة - بتول عصام

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أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من أهم محاور عمل الصندوق في المناطق المطورة رفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات في إطار العمل على وجود مجتمعات آمنة رافضة لتعاطي المخدرات من خلال الزيارات المنزلية وبرامج وقائية للتجمعات الشبابية وعيادات مجتمعية مثل المشورة والعلاج والمتابعة، وأيضا الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري داخل المناطق المطورة، كذلك تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء قدرات في القيادات والكوادر الطبيعية من ابناء المناطق المطورة، للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والخدمات العلاجية التي يوفرها الصندوق داخل المناطق المطورة بإجمالي أكثر من 550 متطوع، كذلك تعزيز المهارات الحياتية للطلاب من خلال تطبيق برنامج مثبت الفاعلية ومستندة للدليل العلمي مثل الحركة بركة وفواصل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجانب تنفيذ مبادرات ميدانية للأطفال لتنمية المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك مع تنظيم ورش للأطفال تتضمن المشاركة في مجموعة من الألعاب التفاعلية التي تحمل رسائل وقائية والحفاظ على النفس كذلك تنفيذ  عرض مسرحى لرفع الوعى بخطورة التدخين .

جاء ذلك خلال  فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة  بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ،وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية  وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

 







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برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

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