سفارة فرنسا تطلق نسخة 2025 لـ"طرق السلام" بحوار حول وجوه التضامن فى الأديان السماوية

كتبت: هناء أبو العز

تطلق سفارة فرنسا بالقاهرة والمعهد الفرنسي في مصر وشركاؤهما من المصريين نسخة جديدة من سلسلة ندوات "طرق السلام" أيام 5 و6 فبراير في القاهرة، و6 و7 فبراير في الإسكندرية، بحضور ضيفا الشرف البروفيسور صادق بلوصيف، ممثلا عن عميد مسجد باريس الكبير ونيافة المطران باسكال جولنيش، المدير العام لمؤسسة "عمل الشرق-أوفر دوريان.

ويضم هذا اللقاء المخصص للحوار بين الأديان طاولات مستديرة، عروض فيلمية، قراءات موسيقية ومرسومة، بالإضافة إلى معرض مفتوح للجمهور حول موضوع: "وجوه التضامن المتعددة في الأديان".

وسيلقي كل من البروفيسور صادق بلوصيف، ممثلا عن عميد مسجد باريس الكبير ونيافة المطران باسكال جولنيش، كلمة في الندوة الافتتاحية التي ستُجرى في القاهرة في 5 فبراير، وسيتم عرض جزء من برنامج هذه الفاعلية في الإسكندرية يومي 6 و7 فبراير.

وتسلط هذه الفعالية الضوء على موضوع التضامن في وجوهه المتعددة من خلال برنامج متنوع يضم شخصيات دينية من فرنسا ومصر على حد سواء وممثلين من المجتمع المدني وفنانين.

وتستهدف هذه النسخة من "طرق السلام" حوار معاصر حول التضامن في وجوهه المتعددة وآفاقه في الدين والثقافة والمجتمع.