دخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبوسالم اليوم

كتب محمد عبد العظيم

ذكر موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، بدخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم اليوم وحتى الآن، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة.

وفي 19 يناير الماضى، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.