اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2025 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

دخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبوسالم اليوم

الإثنين، 03 فبراير 2025 01:21 م
دخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبرى العوجة وكرم أبوسالم اليوم معبر كرم ابو سالم
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، بدخول 222 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبوسالم اليوم وحتى الآن، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة. 

وفي 19 يناير الماضى، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.







مشاركة

معبر كرم ابو سالم

كرم ابو سالم

معبر العوجة

غزة

قطاع غزة

مساعدات غزة

وقف اطلاق النار

اخبار غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة