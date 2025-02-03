ترامب: هناك تقدم فى المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى

محمد جمال

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك "تقدما" فى المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

أوضح ترامب أن المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير على نحو "جيد"، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" تُدار من قبل "مجانين اليسار الراديكالى" وسيتم "التخلص منهم".

أكد ترامب اعتزامه فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية "قريبا جدا".

يذكرأن، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيقطع كل التمويل المستقبلى لجنوب أفريقيا حتى اكتمال التحقيق فى ملف معاملة فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، بحسب القاهرة الإخبارية.

أكد ترامب أنه على الجمهوريين التحلى بالصرامة لتعيين مرشحينا بسرعة، مشيرا إلى أن الديمقراطيون يتعمدون تأخير تعيين كل من أرشحهم للمناصب.