بن جفير: يجب أن يعود نتنياهو بتعهد من واشنطن يتضمن القضاء على حماس

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن جفير، إنه يجب على نتنياهو أن يعود من واشنطن بتعهد يتضمن القضاء على حماس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف بن جفير: على نتنياهو أن يعود من الولايات المتحدة مع التزام بعودة إسرائيل للحرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، 19 يناير الماضي، بعد عدوان دموي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، خلّف أزمات إنسانية خانقة في جميع نواحي الحياة، وقضى على الخدمات الأساسية ومقومات البنية التحية فيها، ودمّر عشرات الآلاف من المنازل والوحدات السكنية.