كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، استعداداً لندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار" بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع والشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، يستهدف البرنامج 50 من الائمة والقساوسة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتم تنفيذه بقرى مبادرة حياة كريمة، برعاية المستشارة أمل عما، وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع أطلق المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

أكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، أن المجلس القومي للمرأة يلعب دورًا بارزًا في التوعية بأهمية المواطنة والحفاظ على الوطن من خلال فعالياته المتنوعة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني ، وأكدت على الأئمة التركيز على ترسيخ قيم الانتماء بين المواطنين، وخاصة النساء والشباب وجميع أفراد الاسرة المصرية بالإضافة إلى التوعية بكل ما يهم الأسر من قضايا وشاركها الحديث عن المبادرة الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف.

وتم استكمال الجلسات التي تناقش عدد من الموضوعات الهامة حيث تحدث إيهاب البطاط عن دور الدعاة في حل القضية السكانية من منظور ديني، وتناولت الدكتورة ناجا عاطف، عضوة المجلس، مجموعة من الموضوعات ومنها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظور الطبي، بينما تناول الشيخ بشير محمدي من مديرية الأوقاف، من المنظور والديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة وتناولته.



برنامج تدريبي بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وأوقاف كفر الشيخ



برنامج تدريبي للأئمة بكفر الشيخ