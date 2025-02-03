اليوم السابع
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المديريات التعليمية تعقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 03 فبراير 2025 10:00 ص
المديريات التعليمية تعقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة طلاب
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأت المديريات التعليمية والإدارات عقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين الأوائل، حيث تستمر المقابلات خلال الأسبوع الجارى، وأكد المديريات التعليمية على أن اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة يتم وفق ضوابط أبرزها ألا يكون لدى العضو المتقدم مانع يحول بينه وبين مشاركته فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وأيضا يكون لديه خبرة فى أعمال الامتحانات وأن يقدم مقترح بتطوير أعمال الامتحانات، بالإضافة إلى توافر شرط حسن السير والسلوك وإلا يكون قدر صدر له قرار بالحرمان من المشاركة فى أعمال الامتحانات.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.


 







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وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025



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