العثور على تمساح نيلي صغير بمنيا القمح.. وإيداعة حديقة الحيوان

الشرقية - إيمان مهنى

عثر أحد الصيادين بمحافظة الشرقية، على تمساح نيلي صغير، أثناء العمل بالصياد في أحد المجاري المائية.

وقال عبدالفتاح عبدالنبي شيخ الصيادين بمحافظة الشرقية، إن الصياد عزت محمد عبدالفتاح من قرية ميت بشار أثناء عمله اليوم على القارب الخاص به، في بحر أبو الأخضر، لاحظ تمساح نيلي صغير طولة 60 سم تقربيا بالقرب من الشط.

وأشار لـ " اليوم السابع"، إلى أنه على الفور ألقى عليه الشباك لتقييد حركته، واستطاع الامساك به، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية و إبلاغ نقطة ميت بشار بالواقعة.

وأكد شيخ الصيادين أنه توجه برفقة عدد من الصيادين إلى مركز الشرطة، و تم تحرير مذكرة بالواقع بتاريخ 3 فبراير 2025، و بعرضها على النياية، قررت إيداع التمساح حديقة الحيوان بالزقازيق.