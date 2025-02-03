اليوم السابع
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العثور على تمساح نيلي صغير بمنيا القمح.. وإيداعة حديقة الحيوان

الإثنين، 03 فبراير 2025 09:36 م
العثور على تمساح نيلي صغير بمنيا القمح.. وإيداعة حديقة الحيوان التمساح
الشرقية - إيمان مهنى

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عثر أحد الصيادين  بمحافظة الشرقية، على تمساح نيلي صغير، أثناء العمل بالصياد  في أحد المجاري المائية.

وقال عبدالفتاح عبدالنبي شيخ الصيادين بمحافظة الشرقية، إن الصياد عزت محمد عبدالفتاح من قرية ميت بشار أثناء عمله اليوم على القارب الخاص به، في بحر أبو الأخضر، لاحظ تمساح نيلي صغير طولة 60 سم تقربيا بالقرب من الشط.

وأشار لـ " اليوم السابع"، إلى أنه على الفور ألقى عليه الشباك لتقييد حركته، واستطاع الامساك به، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية و إبلاغ نقطة ميت بشار بالواقعة.

وأكد شيخ الصيادين أنه توجه برفقة عدد من الصيادين إلى مركز الشرطة، و تم تحرير  مذكرة بالواقع بتاريخ 3 فبراير 2025، و بعرضها على النياية، قررت إيداع التمساح حديقة الحيوان بالزقازيق.

التمساح المعثور علية
التمساح المعثور علية

الصياد اثناء تسلم التسماح
الصياد اثناء تسلم التسماح

الصيادين اثناء تسليم التمساح
أثناء تسليم التمساح

 







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الشرقية

شيخ الصيادين بالشرقية

العثور على تمساح

ميت بشار






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