الجامعة العربية: نرفض المساس بحقوق الفلسطينيين سواء بالاستيطان أو التهجير

حذر مجلس الجامعة العربية، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، في دورة طارئة، من انهيار الأونروا، حيث سيؤدي لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق العمليات الخمسة مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأعرب المجلس عن تمسكه باستمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء الأرض بالتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة أو تحت أي ظروف أو مبررات.