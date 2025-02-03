الجامعة العربية: قرار الاحتلال بحظر الأونروا يهدف لتقويض حل الدولتين

بيشوى رمزى

اعتبر مجلس الجامعة العربية أن التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، طبقا للاتفاقيات الدولية، بينما يتعارض في الوقت نفسه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي نفت وجود أي سيادة لإسرائيل على الأراضى الفلسطينية.

وأضاف، أن التحرك الإسرائيلي تجاه الأونروا يهدف بالأساس إلى تقويض حل الدولتين المتفق عليه دوليا وتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، مشددا أن حظر الوكالة يؤدى إلى تعريض الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا وإلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهو ما تتحقق به جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باحتلال الأراضي الفلسطينية، موضحة أنه من الضروري أن يتم إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.

وحذر من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على ممدى 471 يوما