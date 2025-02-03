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الأرصاد تحذر من عودة سقوط الأمطار على عدة مناطق فى هذا التوقيت

الإثنين، 03 فبراير 2025 01:34 م
الأرصاد تحذر من عودة سقوط الأمطار على عدة مناطق فى هذا التوقيت الأرصاد تحذر من عودة سقوط الأمطار
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لـ أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك يأتى تزامنا مع تعرض البلاد  لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها  نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (45:35 كم/س) .

ويسود اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.







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