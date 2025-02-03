اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح بنسبة نجاح 81.4 % تمهيداً لإعلان اليوم

مطروح – حسن مشالي

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح 81.4 %، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم و اسماعيل جاتو وكيل المديرية.

جاء ذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح داخل كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية، التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، والانتهاء من رصد درجات الطلاب في جميع المواد.

وكانت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، قد بدأت يوم الأحد الماضي، في أول يوم عمل عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، قد انتهت يوم الخميس قبل الماضي، بمشاركة 12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.