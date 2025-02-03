إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق مرسى علم إدفو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق مرسى علم إدفو، جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ورد إخطاراً لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق مرسى علم إدفو، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم شخص سودانى الجنسية، تم نقلهم إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، حيث أكد مصدر طبى أن حالتهم ما بين مستقرة ومتوسطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض علي نيابة جنوب البحر الأحمر لمباشرة التحقيقات.