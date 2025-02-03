إصابة 12 عاملا وعاملة فى حادث انقلاب سيارة على طريق أجا المنصورة.. الأسماء

الدقهلية شريف الديب

أصيبت 12 عاملا وعاملة باليومية بإصابات مختلفة بحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب أمام قرية الشراقوة بناحية كفر عوض فى محافظة الدقهلية، وذلك أثناء عودتهم من العمل.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث سير على طريق أجا، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بناحية مركز أجا عند ملف الشراقوه قبل قرية كفر عوض، وتم إرسال 7 سيارات إسعاف، وتبين أن إجمالى المصابات 12 عامل وعاملة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج.

والمصابات هن: "راضية أبو الغيط أحمد صلاح 50 سنة ميت ابو الحارث اجا اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإيمان النبوى عبد الهادى 34 سنة ميت أبو الحارث اجا اشتباه كسر بالساق اليمنى، رشا عبد المنعم عبد الدايم 42 سنة ميت أبو الحارث اجاـ اشتباه كسر بالساق اليسرى، هانم عبد السميع رضا 34 سنة ميت ابو الحارث اجا، كدمات وسحجات بالجسم، ساميه فتحى بدوى 45 سنة ميت ابو الحارث اجا، كدمات وسحجات بالعمود الفقرى، عزيزة محمد البيومى 52 سنة ميت ابو الحارث اجا، آلام بالفقرات القطنية، وسالى فتحى اسماعيل 33 سنة ميت ابو الحارث أجا، كدمات وسحجات بالجسم، محفوظة عبد المنعم سليم 42 سنة ميت ابو الحارث اجا، كدمات وسحجات بالجسم والعمود الفقرى ، حسن عبد النبى أحمد 51 سنة ميت ابو الحارث اجا، كدمات بالضلوع، وأمل عبد الحميد عبد الشافى 38 سنة ميت أبو الحارث أجا اشتباه كسر بالضلوع، وحمدى سعد سعد الزناتى 60 سنة ميت أبو الحارث اجا، اشتباه كسر بالفقرات الظهريه، وسعد سعد الحسانين 39 سنة ميت ابو الحارث اجا، اشتباه كسر بالعمود الفقرى".

وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق