اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. مكافحة الإدمان: 165 ألف مريض تقدموا بطلب للعلاج خلال 2024

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مكافحة الإدمان: 165 ألف مريض تقدموا بطلب للعلاج خلال 2024 صندوق مكافحة الإدمان
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

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