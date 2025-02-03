أخبار 24 ساعة.. مكافحة الإدمان: 165 ألف مريض تقدموا بطلب للعلاج خلال 2024

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن وفاة عميدها الأسبق الدكتور سامى عبد العزيز
مكافحة الإدمان: 165 ألف مريض تقدموا بطلب للعلاج خلال 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس
محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.28%
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بنى سويف 2025 بالاسم ورقم الجلوس
وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بحركة مديري ووكلاء المديريات التعليمية
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%
وزير التموين يقرر بدء الأوكازيون الشتوى 2025 غدا ولمدة شهر
وزارة الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسب الشفاء لـ98%
فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول فى الجيزة إلكترونيًا