نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان: نستلهم منه العمل والمثابرة

كتب محمد السيد الشاذلى

تقدم الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بأصدق التهاني إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وجاءت التهنئة كالتالي: "يطيب لي يا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أبعث إليكم باسمي وباسم كل إعلاميِّي مصر، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، الذي نستقي منه القيم السامية للتراحم والتعاون والتكافل".

وقال نقيب الإعلاميين: "إن رمضان شهر العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعينكم على ما تقدمونه من تضحيات من أجل مصرنا الحبيبة."

وأكد على أهمية استلهام قيم هذا الشهر الفضيل في العمل الدؤوب والمثابرة من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والاستقرار.