اليوم السابع
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نقابة الأطباء تبدأ فى قيد حديثى التخرج من دفعة 2025 برسوم 1200 جنيه

الجمعة، 28 فبراير 2025 01:21 م
نقابة الأطباء تبدأ فى قيد حديثى التخرج من دفعة 2025 برسوم 1200 جنيه النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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تستعد النقابة العامة للأطباء لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء حديثي التخرج، بداية من يوم الأحد المقبل، 2 مارس 2025، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد.

وأعلنت جدول الاستقبال، وهو كالآتى:

-        جامعة الأزهر بنات ( 2 و 3 و 4  مارس   ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء).

-        جامعة الازهر بنين ( 5 و 6   مارس   ) أيام (الأربعاء والخميس  ).

-        جامعة عين شمس ( 9 و 10 و 11 و 12 و 13  مارس   ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس  ).

-        جامعة القاهرة ( 16 و 17 و 18 و 19 و 20  مارس   ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس  ).

-        جامعة الجيزة الجديدة  ( 23 و 24  مارس   )  (الأحد والاثنين )

-        جامعة حلوان  ( 25 و 26 و 27  مارس   )  (الثلاثاء والأربعاء والخميس  ).

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة ، هى:

1-     طلب قيد بالجدول العام.

2-     شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات .

3-     شهادة قضاء سنة إمتياز ( الأصلية ) أو ما يعادلها  إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للمستشفيات .

4-     صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5-     صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6-     عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7-     سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(1200  جنيه) للمصري و 300 دولار للاجنبي.

 

 







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نقابة الاطباء

القيد بنقابة الاطباء

قيد دفعة 2025 بنقابة الاطباء

اوراق القيد بنقابة الاطباء



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