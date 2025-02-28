نقابة الأطباء تبدأ فى قيد حديثى التخرج من دفعة 2025 برسوم 1200 جنيه

كتبت آية دعبس

تستعد النقابة العامة للأطباء لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء حديثي التخرج، بداية من يوم الأحد المقبل، 2 مارس 2025، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد.

وأعلنت جدول الاستقبال، وهو كالآتى:

- جامعة الأزهر بنات ( 2 و 3 و 4 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء).

- جامعة الازهر بنين ( 5 و 6 مارس ) أيام (الأربعاء والخميس ).

- جامعة عين شمس ( 9 و 10 و 11 و 12 و 13 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ).

- جامعة القاهرة ( 16 و 17 و 18 و 19 و 20 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ).

- جامعة الجيزة الجديدة ( 23 و 24 مارس ) (الأحد والاثنين )

- جامعة حلوان ( 25 و 26 و 27 مارس ) (الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة ، هى:

1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات .

3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الأصلية ) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للمستشفيات .

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(1200 جنيه) للمصري و 300 دولار للاجنبي.