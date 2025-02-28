نصائح مهمة لمرضى السكر فى رمضان

كتبت إيناس البنا

مرضى السكر من الفئات التى يجب عليها اتباع نظام غذائى صحى خلال أوقات الصيام فى شهر رمضان الكريم من تنظيم مواعيد الدواء وقياس نسب السكر فى الدم على مدار اليوم، وتحديد نوعيات الطعام المناسبة وقت الإفطار فى السحور، ووفقا لموقع healthxchange نعرض فيما يلى أبرز النصائح لمرضى السكر فى رمضان.

النصائح الخاصة بمرضى السكر

1. قياس السكر بانتظام، خاصة قبل الإفطار وبعده وقبل السحور وفى منتصف النهار.

2. تجنب انخفاض السكر، إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 مجم/ديسيلتر، يجب الإفطار فورًا لتجنب حدوث هبوط حاد، أو الدخول فى غيبوبة.

3. التركيز على الأطعمة بطيئة الامتصاص فى وجبة الإفطار والسحور مثل الحبوب الكاملة والبقوليات لتوفير طاقة مستدامة خلال الصيام.

4. شرب الماء بكثرة، بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

5. ممارسة الرياضة بحذر، حيث يُفضل ممارسة التمارين الخفيفة بعد الإفطار لتجنب انخفاض السكر أثناء النهار.

أولًا.. مرضى السكر من النوع الأول

- يُعتبر الصيام تحديًا كبيرًا لهذا النوع من الإصابة بالسكر، خاصةً لأنهم يعتمدون على الأنسولين بشكل رئيسي، وتعد المؤشرات المهمة لمرضى السكر من النوع الأول في رمضان هي..

- خطر انخفاض السكر.. بسبب الإنسولين وعدم تناول الطعام لفترة طويلة.

- خطر ارتفاع السكر.. خاصةً إذا لم تُضبط جرعات الإنسولين أو عند تناول وجبات كبيرة ودسمة في الإفطار.

- خطر الحماض الكيتوني السكري.. قد يحدث عند نقص الأنسولين وارتفاع السكر، مما يسبب الغثيان والقيء وألم البطن.

متى يجب على مرضى السكر من النوع الأول الإفطار فى رمضان؟

إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملج/ديسيلتر.

إذا ارتفع مستوى السكر إلى أكثر من 300 ملج/ديسيلتر.

أو عند ظهور أعراض الحمض الكيتوني (غثيان، قيء، ألم في البطن، رائحة نفس تشبه الفواكه).

عند الشعور بالإجهاد الشديد أو الدوخة.

ثانيًا.. مرضى السكر من النوع الثانى

يمكن لمعظم مرضى السكر من النوع الثاني الصيام بأمان إذا كانت حالتهم مستقرة، خاصة إذا كانوا يعتمدون على الحمية أو أدوية فموية ولا يحتاجون إلى الأنسولين.

والمؤشرات المهمة لمرضى السكرى من النوع الثاني في رمضان هي..

خطر انخفاض السكر.. خاصّةً إذا كانوا يتناولون أدوية تُحفّز إفراز الأنسولين أو الإنسولين نفسه.

خطر ارتفاع السكر.. عند الإفراط في تناول الطعام في الإفطار أو السحور.

متى يجب الإفطار لمرضي السكر من النوع الثاني؟

إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملج/ديسيلتر.

إذا ارتفع مستوى السكر إلى أكثر من 300 ملج/ديسيلتر.

عند الشعور بالدوخة أو الإعياء الشديد.

عند ظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم وقلة التبول.

نصائح عامة لمرضى السكر من النوعين في رمضان

وقدم التقرير العديد من النصائح المهمة لمرضي السكر بشكل عام خلال شهر رمضان، ومنها..

1. استشارة الطبيب قبل رمضان لضبط الأدوية أو جرعات الإنسولين.

2. قياس مستوى السكر بانتظام حتى لو كان ذلك يعني الإفطار، فالسلامة أولًا.

3. تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون عند الإفطار لتجنب ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر.

4. شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور للوقاية من الجفاف.

5. تأخير السحور وتبكير الإفطار للحد من فترة الصيام الطويلة.