مقارئ للأئمة وملتقيات تثقيفية للأطفال ومواهب متميزة بمساجد كفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عقد مقارئ للأئمة، ولقاءات تثقيفية للأطفال، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، وبتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، أن المحافظة تشهد مقارئ للأئمة ولقاءات تثقيفية للأطفال لإبراز المواهب منهم في التلاوة والإنشاد، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، كما انطلقت اليوم فاعليات برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، بمسجد الصفا بقرية تيرة بالحامول بأوقاف غرب الحامول ، إضافة لمقارئ للأئمة، ولقاءات للاطفال بالمساجد.

بحضور الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل مسؤول الإرشاد والثقافة بالمديرية، والشيخ صبحى أبو زامل، مدير إدارة الحامول غرب، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



أول مقرأة للأئمة بمسجد الصفا بالحامول بكفر الشيخ



جانب من اللقاء التثقيفي



جانب من لقاء الأطفال



جانب من مقرأة الأئمة