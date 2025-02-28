اليوم السابع
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مسجد الفولى بالمنيا يستعد لاستقبال أول صلاة تراويح فى شهر رمضان.. فيديو وصور

الجمعة، 28 فبراير 2025 01:25 م
مسجد الفولى بالمنيا يستعد لاستقبال أول صلاة تراويح فى شهر رمضان.. فيديو وصور مسجد الفولى بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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تستعد مساجد المنيا لاستقبال أول صلاة للتراويح الليلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الأوقاف من خلال نظافة المساجد وصيانة مكبرات الصوت والاستعداد لاستقبال المصلين وبين تلك المساجد مسجد سيدى أحمد الفولى أحد أشهر المساجد فى المنيا، والتى تشهد إقبال كبير من المصلين على صلاة التراويح.

وقد استعد المسجد بخطة تثقيفية ومجموعه من الندوات والمقارئ وكذلك نظافة المسجد وتطهيره، وعمل صيانة لمكبرات الصوت من أجل إقامة صلاة التراويح اليوم وهو أول تراويح لاستقبال شهر رمضان الكريم، فضلا عن قيام عدد كبير من مساجد المنيا بتزيين مداخل المساجد بزينة رمضان ومنها ما قام بمضاعفة الأنوار على المأذن ابتهاجا بقدوم شهر رمضان.

جانب من الإستعدادات لشهر رمضان
جانب من الإستعدادات لشهر رمضان

 

جانب من الإستعدادات
جانب من الإستعدادات

 

مسجد الفولى بالمنيا
مسجد الفولى بالمنيا

 

مسجد الفولى يستعد لصلاة التروايح
مسجد الفولى يستعد لصلاة التروايح

 







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الغولى

مسجد الفولى

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