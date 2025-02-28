محافظ أسيوط يلتقى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية لمتابعة ما يتم تنفيذه

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المحافظة كون المنظومة الصحية أحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة ،وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد ،والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، واللواء أمين محمد أمين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية للشئون العلاجية، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط الوادي الجديد، والمهندس مازن عباس رئيس قطاع كهرباء أسيوط شمال والمهندس وائل صلاح استشاري جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمهندس الخطيب محمود مدير عام التجهيزات والمهندس علي بلال مدير عام المشروعات والمهندس علاء شعبان التجهيزات الطبية.



وأعرب محافظ أسيوط، عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لدعم خطط التنمية في القطاع الصحي بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر مع الوزارة في رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الصحية، بما يتواكب مع تطورات الخدمة الصحية ويحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين في أسيوط.

وأشار المحافظ، إلى أنه جارى الانتهاء من بعض المشروعات الصحية التى ستساهم فى تحسين مستوى الرعاية الصحية، ومنها مستشفى منفلوط المركزي التي سيجري بدء التشغيل التجريبي لها قريبًا بعد الإنتهاء من تجهيزها وفرشها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة كما يجري تطوير المستشفيات المركزية بمراكز ديروط والقوصية وساحل سليم وأبنوب وجاري تقديم الدعم اللازم للانتهاء منها ومن كافة المرافق اللازمة للانتهاء منها في أسرع وقت ودخولها الخدمة لتساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

ومن جانبه أعرب مساعد وزير الصحة عن سعادته بتواجده بمحافظة أسيوط، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الميدانية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية ، مؤكداً أن زيارته اليوم تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة لمتابعة المشروعات القومية والوقوف على المراحل التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لخدمة المواطنين والمنتفعين بالمحافظة.



وعلى هامش اللقاء سيقوم مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات ومنها المستشفيات المركزية منفلوط وديروط وساحل سليم وأبنوب والقوصية، فضلاً عن متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة بعض المشروعات الصحية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

