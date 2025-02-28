صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، وكذلك المديرين الماليين بهما، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لسير العمل والسعي الدائم لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، بحضور الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة، ومها الجندي مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وبعض مديري الإدارات الفنية والإدارية المعنية بالمديرية.

واستهل وكيل الوزارة، الاجتماع بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجه برفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال هذا الشهر الكريم وتكثيف دور فرق مراقبة الأغذية بالإدارات المختلفة.

وفي ذات السياق، تقدم مدير صحة القليوبية، بالشكر للإدارة الصحية بالخانكه لجهودهم المبذولة في مراقبة الأغذية، كما تم مناقشه الموقف المالي للإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لصحة القليوبية، وتوجه بالشكر لكلا من مستشفى شبين القناطر المركزي ومستشفى القناطر الخيرية العام لتحسن مؤشرات الأداء الخاصة بهم

وناقش وكيل الوزارة، أيضا نظام الـ 36 ساعة عمل داخل المستشفيات وآلية تطبيقه بما يصب في صالح المستشفى وصالح المرضى، كما توجه بالشكر للحضور على أدائهم الجيد والجهد المبذول للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

واستكمل الدكتور محمد جمال سلامة وكيل المديرية، الاجتماع وقام بمناقشة بنود الموازنة للعام المالي 2024 _ 2025، للإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وما طرأ عليها من تغيرات للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالموقف المالي بكل إدارة صحية ومستشفى.



المشاركين بالاجتماع



جانب من الاجتماع