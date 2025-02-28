رفع الجاهزية لمكافحة انتشار الحشرات في الحرمين والمشاعر المقدسة

إيمان حنا

فى إطار الاستعدادات لاستقبال الأعداد المليونية من الزائرين والمعتمرين خال شهر رمضان ، عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في محافظة جدة اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل رفع الجاهزية لتفادي انتشار الحشرات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي لبعض أنواع الحشرات مثل حشرة الجندب الأسود والجراد الصحراوي، واستعراض أحدث أساليب المكافحة البيولوجية والتقنيات الحديثة للحد من انتشار هذه الآفات، إضافةً إلى وضع خطط استباقية للطوارئ لضمان بيئة آمنة وصحية داخل النطاق العمراني وخارجه.

تضمن الاجتماع مراجعة نتائج الاستكشافات الحشرية خلال الأعوام الماضية، ودراسة العوامل البيئية التي تؤثر على انتشار الحشرات، مثل التغيرات المناخية ونقص الأعداء الطبيعية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الحلول المستدامة والمبنية على أسس علمية متقدمة.

يأتي الاجتماع ضمن جهود مركز "وقاء" لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، حيث خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات، من أبرزها تنفيذ ورش عمل تدريبية وبرامج توعوية لضمان فاعلية عمليات الاستكشاف والمكافحة، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية مكافحة الآفات بطرق آمنة ومستدامة.