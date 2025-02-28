حصاد 3000 فدان من محصول البنجر العروة الأولى فى غيطان محافظة الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

يعيش مزارعي محصول البنجر بمحافظة الشرقية، أجواء من الفرحة منذ انطلاق موسم الحصاد الأيام الماضية لكونه محصول مربح وغير مكلف فى زراعته.

أكد المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بمديرية الشرقية، فى تصريح ل" اليوم السابع" أنه تم حصاد 3000 فدان من إجمالى 107 ألف فدان منذ بداية انطلاق موسم الحصاد الأسبوع الماضى، وبدأت الشركات والمصانع المتعاقدة مع المزارعين فى استقبال المحصول، لافتا أن تم التعاقد مع المزارعين من قبل عدد من الشركات، منها الشرقية والدقهلية النيل والدلتا والقناة والنوبارية، حيث قامت بعض تلك الشركات بتوفير التقاوي مجانا لعدد من المزارعين في زراعة العروة الأولى، علاوة على صرف بونت السكر وعلاوة التوريد، منوها بأن سعر الطن يتراوح ما بين 2400 إلى 2600 جنيه.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه قد تم زراعة 107 آلاف و944 فدانا منذ بداية موسم الزراعة، ليتخطى بذلك إجمالى المساحة المستهدفة بالمحافظة هذا العام، والتي كانت 89 ألف و500 فدان، مشيرا إلى أن زراعة بنجر السكر بدأت بمحافظة الشرقية وتحديدا فى قطاع الشمال عام 1994 بزراعة 40 فدانا ثم انتشرت زراعته وتزايدت عاما بعد عام، لافتا بأن مراكز الشمال تجود فيها زراعة بنجر السكر بمحصول وفير، خاصةً مراكز صان الحجر ومنشأة أبو عمر والحسينية أولاد صقر وكفر صقر؛ وذلك لارتفاع نسبة الملوحة بالتربة في تلك المراكز.

وتابع "جنجن"، أن البنجر تتم زراعته على 3 عروات؛ الأولى مبكرة بدأت من منتصف شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر، والثانية متوسطة من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، والثالثة متأخرة من منتصف شهر أكتوبر وحتى آخر نوفمبر، حيث تم تدريب عدد من الأخصائيين على طرق زراعة البنجر منذ بذور التقاوى، فضلا عن تكثيف عقد ندوات إرشادية و مدارس حقلية لمزارعي بنجر السكر وتبصيرهم بالطرق المثلى للزراعة وكيفية تحقيق الكثافة النباتية وأساليب الفحص لاكتشاف الأمراض التى تصيب أوراق البنجر مثل التبقع وكيفية علاجه، قبل أن يشير إلى أنه يتم صرف حصة الأسمدة للمزارعين البنجر من الجمعيات التعاونية الزراعية بواقع 3 شكاير يوريا أو 5 لترات، وأن مدة بقاء المحصول فى الأرض 210 أيام.



