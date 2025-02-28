اليوم السابع
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البواخر السياحية تزيد الرواج السياحى فى أسوان خلال موسم الشتاء.. صور

الجمعة، 28 فبراير 2025 05:00 ص
البواخر السياحية تزيد الرواج السياحى فى أسوان خلال موسم الشتاء.. صور البواخر السياحية تزيد الرواج السياحى
أسوان - عبد الله صلاح

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رصدت عدسة "اليوم السابع" عددا من الصور لحالة الرواج السياحى التى تشهدها مدينة أسوان، خلال الموسم السياحى الشتوى فى ظل حالة الطقس المعتدلة التى تشهدها جنوب البلاد.

ورصدت الكاميرا مشاهد البواخر السياحية فى نهر النيل بمدينة أسوان، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب والزائرين المصريين، خلال فترة الموسم السياحى الشتوى الحالية التى تشهدها أسوان.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 فبراير 2025، فى محافظة أسوان، العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

وتستمتع الأفواج السياحية بزيارة المعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها أسوان، والتى منها: السد العالى ومعبد فيلة والحديقة النباتية ومتحف النوبة والرحلات النيلية والقرية النوبية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى معابد أبوسمبل وكوم أمبو وإدفو وجبل السلسلة والمركز الثقافى الأفريقى وغير ذلك.

أسوان
أسوان

 

انتعاشة-سياحية-
انتعاشة-سياحية-

 

انتعاشة-سياحية-فى-أسوان
انتعاشة-سياحية-فى-أسوان

 

بواخر-سياحية
بواخر-سياحية

 

جبل-أبو-الهوا
جبل-أبو-الهوا

 

حركة-البواخر-السياحية-فى-أسوان
حركة-البواخر-السياحية-فى-أسوان

 

حركة-المراكب-فى-النيل
حركة-المراكب-فى-النيل

 

كورنيش-أسوان
كورنيش-أسوان

 

مدينة-أسوان
مدينة-أسوان

 

نيل-أسوان
نيل-أسوان

 







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