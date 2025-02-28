الأطباء عن استخراج فريق طبى عملات معدنية من معدة طفل: تفانى الأعضاء

كتبت آية دعبس

ثمنت النقابة العامة للأطباء، نجاح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، في إجراء تدخل طبي بالمنظار، أسفر عن استخراج 13 قطعة نقود معدنية من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص التقدير والاعتزاز للفريق الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة على نجاحهم في إجراء عملية دقيقة كهذه، بكفاءة ومهارة طبية عالية، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس مدى تفاني أطباء مصر في تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وتابعت: كل التحية والاحترام لهذا الفريق الرائع، ونتمنى لهم مزيدًا من التوفيق في خدمة المرضى ورعاية أطفالنا بأفضل مستوى طبي ممكن.

وأشارت إلى أنه تم إُجراء المنظار تحت إشراف نخبة من الأطباء المتميزين، حيث ضم الفريق كل من: الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ الجهاز الهضمي، والدكتور شرين الزيني، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي، والدكتورة إسراء زينهم، المدرس المساعد، والطبيب أحمد حسن، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لضمان نجاح التدخل الطبي وخروج الطفل بصحة جيدة.