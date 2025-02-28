إزالة 46 حالة تعد على أراض أملاك دولة بمركزى القوصية والبدارى

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 46 حالة تعد على أراض أملاك دولة بمركزى القوصية والبداري ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ25 للإزالات التي يتم تنفيذها بمختلف المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة شتى صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ ،أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 46 حالة تعد بمركزي القوصية والبداري بمساحة 2060 مترا مربعا حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر من إزالة 12 حالة تعدي بالمباني على أراض تابعة لحماية النيل بمساحة 600 متر مربع بينما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة عدد 34 حالة تعد بالمباني على أراض أملاك دولة تابعة للري بمساحة 1460 متر مربع لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إزالة شتى أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ شتى الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى منوهاً إلى أن الموجة 25 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.