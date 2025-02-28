آليات إسرائيلية تطلق النار على الحدود الشرقية لخان يونس جنوبى قطاع غزة

كتب محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، فى قصف مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب رعد نضال العمواسي (18 عاما) استشهد جراء قصف مسيرة للاحتلال وسط مدينة رفح. مضيفة أن صيادين أصيبا بجروح، بعد إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار عليهما قبالة شواطىء مدينة غزة.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة فلسطينيين بينهم امرأة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.