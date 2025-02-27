10 مشاهد تروى حكاية 100 عام لعائلة "الحاج كمال" مع صناعة الفوانيس ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تعد ورشة الحاج كمال جودة، الواقعة في شارع الديرى بمدينة بني سويف، من أقدم الورش التى تعمل في صناعة الفوانيس الرمضانية المصنوعة من الصاج، وتعود بداية ورشة الحاج كمال جودة الواقعة بشارع الديرى إلى ما يقارب 100 عام، حيث أنشأها الأسطى كمال جودة رحمة الله عليه.

ويقول الأسطى عادل كمال جودة، أن الورشة يعود عمرها إلى أكثر من 100 عام، إنشائها والده بعدما بدأها جده، لافتا إلى أن ورشة الحاج جودة عمرها أكثر من مائة عام، حيث أرسل جده والده الحاج كمال للقاهرة ليتعلم فنون صناعة الفوانيس الصفيح داخل أكبر ورش التصنيع فى القاهرة.

وأضاف الأسطى عادل كمال جودة، أن والده رحمة الله عليه هو من أدخل صناعة الفوانيس فى مصر، مشيرا إلى أن الورشة تشتهر بإنتاج فوانيس يدوية من الصاج والزجاج الملون.

وأشار الأسطى عادل كمال إلى أنه وشقيقه حسن وأولادهما حافظوا على التصميمات التقليدية القديمة فى صناعة الفوانيس المصنوعة من الصاج، مؤكدا أنهم يعملون، فى صناعة الفوانيس الجديدة المصنوعة من الصاج وإصلاح الفوانيس القديمة.

وأضاف الأسطى عادل أنه على الرغم من انتشار الفوانيس الحديثة المصنعة داخل مصر وخارجها إلا أنهم يحاولون مواجهة الفوانيس الحديثة.

وقال الأسطى عادل إنه يقتصر شغل الفوانيس على شهرى شعبان ورمضان، مشيرا إلى أن والده علمهم صناعة أفران الكنافة والحواوشى والفتارين ومداخن المطاعم والشيش بأنواعها، للعمل فى تصنيعها طوال العام.



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (1)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (2)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (3)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (4)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (5)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (6)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (7)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (8)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (9)



ورشة الحاج كمال لصناعة الفوانيس (10)