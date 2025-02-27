اليوم السابع
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وكيل تعليم سوهاج يؤكد ضرورة اكتشاف وتنمية المواهب الفنية للطلاب

الخميس، 27 فبراير 2025 10:42 ص
وكيل تعليم سوهاج يؤكد ضرورة اكتشاف وتنمية المواهب الفنية للطلاب جانب من الفاعليات
سوهاج عمرو خلف

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أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اكتشاف وتنميه المواهب الفنيه والإبداعية لدى الطلاب منذ الصغر بما يساهم في بناء شخصية متكاملة متفوقة .

جاء ذلك خلال حضوره فاعليات حفل قاعات رياض الاطفال بمدارس إدارة أخميم التعليمية بحلول شهر رمضان المعظم والذى أقيم بقاعه مدرسه الفتح الابتدائيه باخميم بحضور الدكتورة أسماء التينجى مدير إدارة رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بسوهاج ومحمود ابواليزيد مدير عام إدارة أخميم التعليمية وموجهى ومعلمات رياض الاطفال بالإدارة.

شهد خلالها وكيل الوزارة عدد من الفقرات الفنية التى قدمها اطفال قاعات رياض الاطفال بمدارس أخميم كما قام بتكريم عدد من موجهات رياض الاطفال بالاداره لمجهوداتهم المتميزة فى نجاح واستقرار العملية التعليمية بقاعات رياض الاطفال بمختلف مدارس الادارة
 







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التربية والتعليم

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