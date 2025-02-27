مياه الأقصر: صيانة كسر خط 1000 مم بقرية الحبيل وعودة المياه خلال ساعات

الأقصر – أحمد مرعى

أنهى عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، العمل في إصلاحات وصيانة كسر في خط مياه 1000مم بمنطقة الحبيل، ومتوقع عودة ضخ المياه خلال الساعات المقبلة، حيث يتابع المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الخميس، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضيه، حيث توجه سيادته إلى موقع كسر خط الصرف الصحي للوقوف على مستجدات الموقف أولا بأول ميدانيا، مطمئناً الأهالي والمواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلى المنازل في أسرع وقت عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتجري أعمال الإصلاح بالموقع على قدم وساق منذ ظهر أمس الأربعاء، حيث يتسابق الجميع لإنهاء الأزمة وعلى رأسهم محافظ الأقصر وسط حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقيادات شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وعمال ومهندسي شركة المياه ومجلس مدينة البياضية.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن كسر مفاجئ ظهر أمس الأربعاء، حيث تقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ، وفي سياق متصل، قامت مديرية تموين الأقصر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة الأقصر بالاطمئنان على استمرار عمل المخابز البلدية دون أي معوقات مع استمرار العمل الرقابي وعدم المخابز البلدية بالمياه الصالحة للشرب.



العمل فى صيانة خط مياه بالأقصر



جانب من إنهاء أعمال صيانة كسر خط مياه بالأقصر