مواعيد المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية خلال شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن المتحف اليوناني الرومانى بالإسكندرية، عن تعديل مواعيده خلال شهر رمضان، حيث يستقبل زواره خلال شهر رمضان المبارك كل ايام الاسبوع ، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساءا ، على ان يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة عصرا.

والمتحف اليونانى الرومانى، يعد من أكبر متاحف الإسكندرية، ويضم المتحف نحو 10 آلاف قطعة أثرية تعود إلى العصر اليونانى الرومانى، ليصبح أكبر متحف متخصص فى تلك الحقبة الزمنية.

وأسعار الدخول بالنسبة للزائر المصرى 40 جنيها والطالب المصرى 20 جنيها، سائح أجنبى 300 جنيه، طالب سائح أجنبى 150 جنيها، على أن يتم الدفع بالبطاقات الالكترونية، و الدخول مجانا للفئات ، الأطفال تحت 6 سنوات و كبار السن من المتقاعدين فوق 60 عاما من المصريين والعرب،وذوى الإحتياجات الخاصة المصريين،ماعدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

ويلقى المتحف إقبالا كبيرا يوميا، ويتردد عليه الوفود الأجنبية والسائحون من مختلف دول العالم، و الزيارات المدرسية و الوافدون من مختلف محافظات مصر.