منطقة مطروح الأزهرية تعلن فوز ملك طلعت بلقب الطالبة المثالية

مطروح – حسن مشالي

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن فوز ملك محمد طلعت الطالبة بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، فى مسابقة " الطالبة المثالية "، التى نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وقدم الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم الوكيل الشرعي للمنطقة، ومحمود الحلبي الوكيل الشرعي للمنطقة، التهنئة للطالبة الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة الطالبة المثالية، بعد تنافسها المشرف بين أقرانها من 27 محافظة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن هذا الفوز المشرف يأتي دليلاً على ما تحظى به منطقة مطروح الأزهرية، من طلاب وطالبات متميزين في كافة المجالات، قادرين على تمثيل المنطقة، والمنافسة في كل محافل الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة، وإحراز مراكز متقدمة، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس بمعهد فتيات مطروح النموذجي، بقيادة حنان عزت، لجهودهم الصادق والمتميز في دعم الطالبات وتشجيعهن.

يذكر أن مسابقة الطالبة المثالية، تتم وَفقًا لعدة معايير مختلفة، من بينها التفوق العلمي، والأخلاق الحميدة، والقدوة الحسنة لزملائها، واحترامها لمعلميها وزملائها، وحسن مظهرها وانضباطها، ومشاركتها الفعالة في الأنشطة.