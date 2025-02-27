مصر للطيران تُلغي رحلتين من وإلى أثينا بسبب إضراب المطار

كتب أحمد مصطفى

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان صادر مساء اليوم الخميس، إلغاء رحلتين من القاهرة إلى أثينا، ورحلتين أخريين من أثينا إلى القاهرة، وذلك بسبب الإضراب الذي يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025.

وجاء في البيان أن الإلغاء جاء بناءً على التعليمات الواردة من إدارة مطار أثينا، حيث تم إلغاء الرحلات التالية:

الرحلتان المتجهتان من القاهرة إلى أثينا: MS747 وMS749.

الرحلتان المتجهتان من أثينا إلى القاهرة: MS748 وMS750.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بتشغيل رحلتين بديلتين لاستيعاب الركاب المتأثرين بالإضراب، على النحو التالي:

رحلة MS1749، التي ستغادر القاهرة متجهة إلى أثينا في الساعة 23:00 مساء يوم الجمعة 28 فبراير.

رحلة MS1750، التي ستغادر أثينا متجهة إلى القاهرة في الساعة 02:00 صباح يوم السبت 1 مارس.

ودعت الشركة عملاءها المسافرين على الرحلات الملغاة إلى مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الأرقام المخصصة لذلك، لتحديث معلوماتهم وإجراء التعديلات اللازمة.