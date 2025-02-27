مسلسل لام شمسية.. إزاي تخلص ابنك من صدمات الطفولة

كتبت مروة محمود الياس

برومو مسلسل لام شمسية، تناول قضايا غاية في الأهمية تخص حياة الأطفال مثل التحرش بالأطفال والتعدى عليهم والعنف ضدهم وتعرضهم للتنمر، لذا نتعرف فى التقرير التالى على أفضل الطرق التى تساعد فى توعية الطفل وحمايته من التحرش.

صدمات الطفولة وتأثيراتها على الصحة النفسية

ذكر التقرير نشر في موقع "رايزينغ فينيكسز" أن الصدمات التي نتعرض لها في مراحل الطفولة الناتجة عن الكثير من العوامل مثل الجسدية أو الجنسية أو مشاهدة العنف أو الإهمال أو الإهمال العاطفي تترك الكثير من الأثر على النفسية وتزيد خطر الإصابة بالمشاكل الصحية النفسية والعقلية.

تأثير الصدمات على النفسية

وأضاف التقرير أن هذه الصدمات تخلف لدى الطفل الكثير من الأضرار النفسية، منها الاكتئاب والاضطرابات الاجتماعية واضطرابات ما بعد الصدمة والقلق وصعوبات الحفاظ على علاقات صحية، وكما تؤثر على المخ والأعصاب وتؤثر على النفسية بشكل سلبي.

طرق العلاج

ومن أبرز طرق العلاج لهذه الصدمات وفقًا للتقرير:

1. ممارسة الصبر والتعاطف مع الذات يختلف علاج كل حالة عن الأخرى، ولكن من أهم طرق العلاج هو ممارسة الصبر والتعاطف مع الذات، فعلى الإنسان مسامحة نفسه وتقليل حد الانتكاسات.

2. العلاج السلوكي المعرفي للتخلص من صدمات الطفولة، ويتضمن تحديد أنماط الفكر السلبي والتخلص منها رويدًا وتقليل حد تأثير الذكريات المؤلمة من خلال إشراف معالج مدرب على العلاج النفسي السلوكي لخلق بيئة آمنة داعمة له.

3. العلاج السلوكي الجدلي: نوع من أنواع العلاج المستخدم في علاج صدمات الطفولة، يعمل على تعزيز التنظيم العاطفي للشخصية والتعرف على المشاعر الصادمة التي تعرض لها الإنسان في طفولته وتقليل السلوكيات الاندفاعية وتحقيق الاستقرار العاطفي.

4. ممارسة اليقظة الذهنية وهي تمارين يضعها لك الطبيب المختص للتعافي من صدمات الطفولة لتقليل حد التوتر من خلال تمارين التأمل وتمارين التنفس للشعور بمشاعر أفضل.

5. استخدام الفن كعلاج: لدى أغلب من يعانون من صدمات الطفولة هو منفس قوي للمشاعر والتجارب المؤلمة، ويساعد على الشفاء النفسي من خلال الأنشطة الإبداعية والفن على جميع أصعدته للتعبير عن الذات والتأمل الجيد والهدوء النفسي.

6. المرونة: صفة هامة للتغلب على صدمات الطفولة، حسب ما يؤكد التقرير، وهو ما يعمل عليه الأطباء المعالجين للحالة للتشافي من الشدائد والتكيف بشكل إيجابي مع الماضي.

7. الحصول على الدعم من المحيطين: وخاصة الأسرة أمر في غاية الأهمية للتخلص من هذه الصدمات التي تراكمت في الطفولة عليهم معرفة المشكلة الحقيقية ومساعدة المريض في ممارسة خطة علاجه بشكل واضح.