محافظ سوهاج يشهد عدد من الأنشطة والفعاليات بمدرسة المراغة الثانوية الصناعية

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية بمدرسة المراغة الثانوية الصناعية بنين، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقد شهد المحافظ مجموعة من العروض الرياضية، أعقبها تفقد معرض منتجات الأقسام المختلفة بالمدرسة، ومنها " نجارة الأثاث، والتبريد والتكييف، وشبكات المياه، والزخرفة".

وهنأ " سراج " الحضور جميعا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بالمستوى التدريبي الراقي للطلاب، مؤكدا أن هذا النمط من التعلم نحتاجه بشدة في ظل ما يحيط بمصر من تداعيات ومؤامرات، موجها رسالة إعزاز وتقدير باسم جميع أهالي محافظة سوهاج إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواقفه الحاسمة والبطولية للحفاظ على التراب المصري والكرامة المصرية، معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.