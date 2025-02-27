محافظ بورسعيد يشهد اصطفاف سيارات ومعدات النظافة استعدادا لرمضان

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، اصطفاف سيارات ومعدات الأحياء وبورفؤاد، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتي تم رفع كفاءتها وصيانتها للنهوض بالخدمات المقدمة بالمحافظة وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة أكوام الرتش ومواجهة التغيرات المناخية أو أي طارىء قد يحدث.

واستمع محافظ بورسعيد، لبيان تفصيلي حول أعمال الصيانة الشاملة التي جرت بالمعدات ومدى كفاءتها لأداء مهامها حيث جرى أعمال رفع كفاءة شاملة ل 25 معدة، منهم 13 عربة قلاب ، و3عربات شفط مياه ، و ميني لودر وعربتان مكبس، وعربة مطافى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام، و اللواء أسامة زعفان مستشار المحافظ، والعميد مصطفي يوسف مدير إدارة مركبات ومعدات المحافظة، والعميد إسلام غريب مدير مركز الصيانة والإصلاح، ورؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد.

وتفقد محافظ بورسعيد، المركبات والسيارات والمعدات المُصطفة، في تواجد رؤساء الأحياء والأطقم الفنية العاملة على المعدات، وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، حول صلاحية المعدات وكفاءتها ومتطلبات الأحياء اللازمة للنهوض بالعمل واحتواء الموقف في حال حدوث أي طارئ.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ معدات ومركبات شركة الخدمات الييئية والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها بمحافظة بورسعيد أول مارس بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، حيث تواجد خلال الاصطفاف أكثر من 500 عامل و أكثر من 50 معدة ومركبة تتنوع ما بين لودر و سيارات نقل ومواتير رش و كنس ، للقيام بأعمال جمع المخلفات من الشوارع وكنسها ورفع كفاءتها وأيضا القيم بأعمال الجمع المنزلي.



وخلال مروره على اصطفاف معدات الشركة، تواصل المحافظ مع مسئولي الشركة والعمال، ودار حوار ودي بينهم أكد خلاله على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بإخلاص من أجل إحداث طفرة حقيقة في مستوى النظافة ببورسعيد، وتحقيق الأهداف المنشودة من الشركة، كما تأكد من عدم وجود أي مشكلات تعيق انتظام سير عمل الشركة واتخاذ التنسيقات اللازمة مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم الشركة للقيام بعملها على أكمل وجه ببورسعيد .



المحافظ مع العمال



مرور المحافظ علي الاصطفاف



