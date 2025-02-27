محافظ بنى سويف يتفقد انتظام وسير الدراسة فى زيارته لمدرسة التعليم الأساسى بإهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد "اليوم"مدرسة اهناسيا للتعليم الأساسي بمدينة اهناسيا،للاطمئنان على انتظام الدراسة،والتأكد من توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.، ضمن برنامج ميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي تتماس مع احتياجات ومطالب واهتمامات المواطنين

رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور علي بدر،اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا،حيث كان في الاستقبال مدير الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة.

وخلال الزيارة،تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، حيث تبادل الحوار مع الطلبة ، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول ،مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس_خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم _ والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة

كما حرص المحافظ على متابعة أحد الأنشطة داخل المكتبة،حول قضية التلوث وكيفية الوقاية ومجابتها والحد من آثارها السلبية ، موجهاً بأهمية توفير كتب واصدارات تناسب كافة الأعمار والمراحل التعليمية، مؤكدًا على أهمية دمج الأنشطة في العملية التعليمية لتنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم وذلك وفق رؤية مصر 2030 التي يعد التعليم أحد أهم محاورها

من جهتها أضافت وكيل التعليم أن المدرسة تتكون من 18 فصلاً منها 15 فصلا مستغلاً ، وبها 4 قاعات،ومعملين"علوم وأوساط" حيث يبلغ إجمالي الطلاب 573 تلميذا وتلميذة بمختلف صفوف المرحلة الابتدائية من الأول حتى السادس، بمتوسط كثافة 43 للفصل الواحد ، موضحة أن المدرسة سوف تبدا العام المقبل 2025/2026 استقبال أول دفعة بالمرحلة الإعداية بالصف الأول الإعدادي من الناجحين في الصف الساس الابتدائي لعام 2024/2025.