محافظ القليوبية يقدم التهنئة للعاملين بالديوان العام بمناسبة شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

قدمَّ المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم، مُتمنياً لهم أيام عامرة بالطاعة والعمل وأن يكون هذا الشهر دفعةً جديدة للعمل والعطاء من أجل تقدُم الوطن، جاء ذلك خلال مروره، اليوم، على كافة إدارات الديوان العام، يُرافقه الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال المرور، أكدَّ محافظ القليوبية، على أهمية التواصل والمودة بين الموظفين والعمل باجتهاد والتفاني من أجل إنجاز العمل بشكل مثالي، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد علينا شهر رمضان وعلى جموع الشعب المصري والأمة الاسلامية بالخير واليُمن والبركات، فيما أبدى الموظفون سعادتهم بهذه التهنئة .

وفي السياق ذاته، طالب "عطية" من الموظفين، ببذل مزيد من العمل والتفاني فى خدمة المواطن القليوبي، مشيراً إلى أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والذي يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر، مُعرباً عن خالص أمنياته بأن تشهد مصرنا قيادة وشعباً مزيداً من التقدُم والرخاء في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



خلال الجولة



خلال تفقد إدارات الديوان العام



بعد تقديم التهاني



تقديم التهنئة للعاملين بالديوان العام



تهنئة الأطفال



تفقد حضانة الأطفال بديوان العام



أثناء تقديم التهاني