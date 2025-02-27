محافظ القليوبية يفتتح معرضين أهلا رمضان ويتابع رصف طريق "ميت برة - ميت الحوفيين"

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مركز ومدينة الخانكة، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، معرضين لـ"أهلاً رمضان" في مدينتي الخانكة وقليوب، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقام المحافظ، والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل المعرضين، حيث اطلعوا على مختلف السلع المعروضة، وتفقدوا الأسعار المخفضة التي تتراوح بين 20 إلى 30%، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها، وأكد على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وشهد المعرضان إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين أشادوا بالأسعار المخفضة وتنوع السلع المعروضة، وشملت التخفيضات مجموعة واسعة من السلع الأساسية، مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة.

وأكد المحافظ، أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي بدور الغرفة التجارية في دعم هذه المعارض، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدا على أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان.

وأكد المحافظ، على استمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم هذه المعارض، وأشاد بجهودهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

فى سياق متصل، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير أعمال رصف الطرق الداخلية بمدن وقرى المحافظة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور على المواطنين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية.

وتابع المحافظ، أعمال رصف طريق كوبري ميت برة - ميت الحوفيين، والذي يبدأ من مفارق زفتى بمركز بنها، ويبلغ طوله 6.5 كيلومترات بمتوسط عرض 8 أمتار، وأكد على أهمية هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين عدة قرى، مشيراً إلى أن أعمال الرصف ستساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة وسلسة لحركة المرور.

وأوضح المحافظ، أن أعمال رصف الطرق الداخلية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في المحافظة، وتشمل رصف وتطوير العديد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف المراكز والمدن.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالية في تنفيذ أعمال الرصف، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم ببدء أعمال رصف الطريق، مؤكدين أن ذلك سيساهم في تسهيل حركة المرور وتوفير الوقت والجهد عليهم.



الإقبال على المعارض



الخضراوات والفاكهة بالمعارض



تفقد مشتملات المعارض



جانب من الافتتاح



خلال افتتاح المعارض



خلال الجولة بالمعارض