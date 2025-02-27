محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع إعادة تأهيل 64 منزلا فى 3 قرى بالعامرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وقيادات قطاع البترول، مشروع تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وأبو مسعود وخالد بن الوليد بنطاق حي العامرية ثان، بالإضافة إلى توزيع رؤس ماشية ، وتوفير مصادر دخل من المشروعات التنموية الصغيرة للأهالى قامت بها شركات البترول بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى .

شمل المشروع الذي نفذته شركات البترول تقييم الاحتياجات اللازمة لتحسين ورفع جودة حياة أهالي منطقة العامرية بقري حلب وابو مسعود وخالد بن الوليد، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل بالقري بواقع 64 منزلاً تم تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم 32 مشروعا تنمويا و12 رأس ماشية كمصادر دخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية تقارب 21 مليون جنيه .

وفي كلمته ثمن محافظ الإسكندرية جهود قطاع البترول و جمعيات المجتمع المدنى شركاء النجاح لما يقدموه من جهود بالقرى والنجوع الأشد احتياجًا بنطاق محافظة الإسكندرية مشيرا إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكانها من خلال المساهمات المقدرة للمجتمع المدني لتقديم نموذجا يعكس التكامل بينها وبين أجهزة الدولة لخلق سياج تعاون اجتماعى متكامل.

وفي ختام كلمته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر والإمتنان لكل من ساهم في هذا العمل المجتمعي الذي نفخر به جميعا، موضحا أن الإسكندرية بها 199 قرية تحتاج إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل نسعي جاهدين سويا للعمل على تطويرها .



