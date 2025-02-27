محافظ الأقصر يضع حجر أساس معهد أزهرى ومدرسة تعليم أساسى بقرية المريس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وضع المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، حجر أساس المعهد الأزهري بقرية المريس بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، وذلك بعد تبرع مواطن بقطعتي أرض تبلغ مساحتهما نحو 2700 متر، وأشاد المحافظ بجهود الأهالي في دعم العملية التعليمية بقرية المريس غرب الأقصر.

وأشار محافظ الأقصر، إلي المضي قدماً في إنهاء إجراءات إنشاء المدرسة التي تتجاوز مساحتها نحو 1300 متر، وكذلك إقامة المعهد الأزهري الذي تبلغ مساحته حوالي 1400 متر والشروع في بنائهم في أقرب وقت، وعقب وضع حجر الأساس عقد المحافظ مؤتمر جماهيري بديوان عمدة قرية المريس أحمد عبد الجواد بخيت، وبحث المحافظ خلال المؤتمر مطالب أهالي قرية المريس، والتي تمثلت في مد القرية بمرفق الصرف الصحي، وإنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل، وإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية، ومدرسة الشهيد شعيب أحمد بحاجر المريس، وتمهيد الطرق والشوارع بالقرية ودعم مرشح المياه وتطويره واستبدال الأسلاك الكهربائية بكابلات كهرباء أرضية وتخصيص 33 فدانا لإقامة مدافن لأهالي القرية بحاجر المريس وتوفير سيارتي كسح صرف صحي لحين إدخال الصرف الصحي بالقرية، ودراسة نقل التبعية الإدارية لقرية المريس من مدينة الطود إلى مدينة ارمنت بما يحقق الصالح العام لسكان المريس.

وأعلن المحافظ عن سعيه لمد قرية المريس بالصرف الصحي خلال موازنة العام المالي المقبل، مبدياً استجابته الفورية لمطلب الأهالي بتوفير سيارتي كسح مع تخفيض قيمة المقابل المادي إلى 50 جنيه للنقلة الواحدة، كما وجه بسرعة تمهيد طرق وشوارع القرية ودعمها بأعمدة الإنارة والكشافات مع بحث ودراسة الطلب الخاص بتخصيص المدافن خلال المجلس التنفيذي بالمحافظة وكذلك إعادة دراسة التقسيم الإداري ونقل تبعية القرية نزولاً علي رغبة المواطنين.

وفي ختام المؤتمر الجماهيري أهدي أهالي القرية درع لمحافظ الأقصر تقديراً لجهوده التنموية بالمحافظة كما قاموا بإهداء نائب المحافظ درع تقديراً لدوره الفعال، وعلي هامش المؤتمر افتتح المحافظ معرض أهلاً رمضان بقرية المريس لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وشهد المؤتمر الجماهيري علي صادق رئيس مدينة الطود والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالأقصر.



حجر أساس معهد أزهري ومدرسة تعليم أساسي بقرية المريس



لقاء جماهيري لمحافظ الأقصر بقرية المريس