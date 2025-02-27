محافظ الأقصر يستقبل السفير الأسترالى لبحث التعاون بين الجانبين

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، السفير أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث رحب المحافظ بالسفير الأسترالي، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر واستراليا، لافتا إلى حرصه على زيادة مستوى التعاون بين الأقصر وأستراليا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ الأقصر، خلال لقاء السفير الأسترالى، على أن محافظة الأقصر تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار بالإضافة إلى مكانتها الأثرية والسياحية المتميزة، معرباً عن تطلعه للعمل على توقيع اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الأسترالية ذات الطبيعة السياحية والتاريخية المشابهة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السياح القادمين من استراليا لزيارة الأقصر.

وأكد السفير الأسترالى حرصه على تعميق علاقات الود والصداقة الطيبة التي تربط بين مصر وأستراليا، معرباً عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الأقصر من أهم المحافظات المصرية التي تحظى بالاهتمام من الجانب الاسترالي لطبيعتها التاريخية والثقافية والسياحية، كما أن مصر والأقصر من المناطق المستهدفة للزيارة بالنسبة للسائحين الاستراليين المهتمين بالسياحة الثقافية.

فيما ثمن المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري معرباً عن تقديره لجهود البنك في دعم التنمية بالمحافظة، ونوه إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في كافة المؤسسات المالية ودورها في تقديم الدعم للمستحقين لإدخال البهجة والسرور عليهم مشيداً بمبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر المستحقة بمحافظة الأقصر من خلال إهداء الفئات الأولي بالرعاية عدد 700 قسيمة وبون شراء مجاني يتم توزيعها للفئات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ويتم بموجب هذا القسائم حصول الفئات الأكثر احتياجاً على المواد الغذائية مجاناً.

وقال عمران أحمد حسن رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعي المصري انه في اطار المسؤولية المجتمعية للبنك وتنفيذاً لتوجيهات سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وضمن الدور المجتمعي للبنك سيتم توزيع عدد 700 قسيمة شراء مجانية قيمة كل قسيمة 500 جنيه بتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه مقدمة من البنك الزراعي المصري للفئات المستحقة بالأقصر لإدخال البهجة والسرور عليهم قبل شهر رمضان.