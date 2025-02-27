اليوم السابع
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صور جديدة لعمليات إطفاء حريق كسر ماسورة غاز الصف

الخميس، 27 فبراير 2025 07:16 م
صور جديدة لعمليات إطفاء حريق كسر ماسورة غاز الصف جاب من الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات الإخماد لحريق ناتج عن كسر ماسورة غاز بجوار منطقة المصانع فى الصف جنوب الجيزة.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بكسر ماسورة غاز فى الصف، و انتقل رجال الحماية المدنية، ومسئولوا طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، ليتم إصلاح الكسر ومحاولة السيطرة على التسريب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

محاولات السيطرة على الحريق (4)
محاولات السيطرة على الحريق (4)

 

محاولات السيطرة على الحريق (3)
محاولات السيطرة على الحريق (3)

 

محاولات السيطرة على الحريق (2)
محاولات السيطرة على الحريق (2)

 

محاولات السيطرة على الحريق (1)
محاولات السيطرة على الحريق (1)

 

جانب من الحريق (3)
جانب من الحريق (3)

 

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق (2)

 

جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق (1)

 







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كسر ماسورة غاز

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