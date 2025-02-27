صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية خلال شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خطة عمل مديرية الشئون الصحية استعداداً لشهر رمضان الكريم، حيث وجهت بالتنسيق بين الإدارات الفنية بالمديرية وجميع الجهات بالمحافظة، مؤكدة أن الأعياد والمناسبات الدينية تعتبر مواسم عمل مكثف لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

وشددت وكيل الوزارة على رفع درجة الإستعداد بجميع المنشآت الصحية خلال اليوم و وخاصة في ساعات الإفطار وصلاة التراويح مع التزام الأطقم الطبية بمواعيد العمل و جداول نوباتجيات السهر و زيادة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الإستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات و أرصدة بنوك الدم لمواجهة أي أمر طارئ.

وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر و أماكن تصنيع وتداول المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الصحية وسحب العينات وتحليلها لضمان سلامتها وكذلك تشديد الرقابة على سرادقات بيع اللحوم والمواد الغذائية وموائد الرحمن للتأكد من وصول غذاء صحي وأمن للمواطنين نظراً لزيادة الإقبال على المواد الغذائية خلال شهر رمضان

كما تم التنبيه على الإدارات المختلفة بالمرور والمتابعة الشاملة للخدمات الصحية العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين للتأكد من حسن سير العمل خاصة في الأوقات الحرجة، علاوة على توفير فرق المبادرات الصحية للصحة العامة " 100 مليون صحة" بأماكن التجمعات و محيط المساجد لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مع عمل ندوات توعية للمواطنين عن أكثر الموضوعات التي تهمهم خلال الشهر والتأكيد على طرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام مع الاستمرار في العلاج والأخرى التي لا يمكن لها الصيام.



