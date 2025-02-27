راعٍ كنسي يزين كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط بفوانيس رمضان احتفالًا بالشهر الكريم

دمياط - معتز الشربيني

في لفتة تعكس روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن، حرص الأب هشام بندلي، المعروف بالقمص بندليمون، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، على تزيين الكنيسة بفوانيس رمضان، احتفاءً بحلول الشهر الكريم ومشاركة لأهالي دمياط فرحتهم.

ويُعد تعليق فانوس رمضان في مدخل الكنيسة تقليدًا سنويًا دأب عليه القمص بندليمون، حيث يحرص على اقتناء فوانيس خشبية ووضعها في عدة أماكن داخل الكنيسة تعبيرًا عن روح المحبة والمودة.

والتُقطت عدة صور للأب بندليمون وهو يحمل فانوس رمضان، مؤكدًا أنه يحرص كل عام على مشاركة أصدقائه المسلمين أجواء الاحتفال بالشهر الفضيل، كما أشار إلى تنظيم مائدة سحور سنوية داخل الكنيسة، يدعو إليها القيادات الشعبية والتنفيذية، تعبيرًا عن الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء مصر بمختلف عقائدهم.

وشدد القمص بندليمون على أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا، يعيش أبناؤها بروح الإخاء والتلاحم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



